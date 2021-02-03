Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Ocak 2021 tarihli Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 26,16, aylık yüzde 2,66 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,66, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.

SANAYİNİN 4 ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT, YILLIK YÜZDE 28,42 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 34,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,02, enerjide yüzde 3,22, sermaye malında yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 2,73 YÜKSELDİ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,46, imalatta yüzde 2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,72, su temininde yüzde 15,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,28, enerjide yüzde 2,99, sermaye malında yüzde 1,48 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,02 İLE ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,39 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,55, metal cevherleri yüzde 42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 1,61 İLE METAL CEVHERLERİNDE

Aylık en yüksek düşüş; yüzde 1,61 ile metal cevherleri, yüzde 0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 15,61, tütün ürünleri yüzde 15,44, diğer ulaşım araçları yüzde10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.