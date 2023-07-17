Yurt içinde gözler TCMB faiz kararına çevrildi Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Türkiye için ise bu hafta için Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

AA Bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak. Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.953 dolardan başladı. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor. New York borsası değer kaybetti Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde tüm zamanların en yüksek rekoru kırıldı Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.446,01 puana taşıdı. TCMB'nin faiz kararı bekleniyor Bu hafta yatırımcılar, yurt içinde TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına odaklandı. Faizin yüzde 20'ye yükselmesi bekleniyor AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler 11.00 Türkiye, haziran ayı bütçe dengesi 11.15 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması 15.30 ABD, temmuz ayı New York Fed imalat endeksi