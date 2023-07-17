Yurt içinde gözler TCMB faiz kararına çevrildi
AA

Bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı yatırımcıların odağında olacak.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.953 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor.

New York borsası değer kaybetti

Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Yurt içinde gözler TCMB faiz kararına çevrildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde tüm zamanların en yüksek rekoru kırıldı

Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.446,01 puana taşıdı.

TCMB'nin faiz kararı bekleniyor

Bu hafta yatırımcılar, yurt içinde TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına odaklandı.

Faizin yüzde 20'ye yükselmesi bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

11.00 Türkiye, haziran ayı dengesi

11.15 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, temmuz ayı New York Fed imalat endeksi