Yurt içinde S&P'nin kredi derecelendirme raporu bekleniyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında, normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.

PİYASALAR KAPANDIKTAN SONRA AÇIKLANACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi derecelendirme raporunu açıklanması, bugünün en önemli verisi olarak dikkati çekiyor.

S&P, nisan ayında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtmişti.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.