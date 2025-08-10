Yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu öne çıktı

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 2,10 yükselişle 10.972,63 puandan kapandı.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

İKİNCİ TOPLANTIDAKİ ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

ÖDEMELER DENGESİ AÇIKLANACAK

Bunun yanı sıra salı günü açıklanacak ödemeler dengesi yakından izlenecek.

AA Finans'ın "Haziran Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,6670'ten tamamladı.

ÇARŞAMBA KONUT SATIŞLARI AÇIKLANACAK

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, salı ödemeler dengesi, çarşamba konut satışları, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.