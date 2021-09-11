Yurt içinde yoğun veri haftası geliyor

Gelecek hafta gözler cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Yurt içi pay piyasaları bu hafta yurt dışı borsalara paralel satış ağırlıklı seyir izlerken, gelecek hafta gözler yeni açıklanacak verilerde.

Analistler, veri takviminin sakin seyrettiği haftada özellikle ECB ve Fed'den gelen şahin tonlu açıklamaların pay piyasalarında satış baskısını artırdığını ifade etti.

DOLAR/TL 8,4695

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,04 azalışla 1.438,72 puandan tamamlarken, Dolar/TL üst üste dört haftalık düşüş eğilimi sonrasında yükselerek haftayı yüzde 1,76 değer kazancıyla 8,4695'ten kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, salı konut satışları, çarşamba bütçe dengesi, perşembe konut fiyat endeksi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.

CARİ İŞLEMLER HESABININ TEMMUZDA 540 MİLYON DOLAR AÇIK VERMESİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.