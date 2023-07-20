AA & Ensonhaber

İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel Youtube yayınının konuğu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç'ti.

Yusuf Dinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkelerine yaptığı ziyarette yapılan finansal anlaşmaların piyasalara nasıl yansıyacağına dair şunları söyledi:

Faydası olacaktır mutlaka. Bizim BAE ile bir swap anlaşmamız var. En azından bu tutarın çıkmayacağını biliyoruz. Bu tutar hızlı mı gelecek bilmiyoruz. Belki de bu tutarın bir kısmı halen içeride. Kalan kısmının da hızlı geleceği anlaşılıyor. BAE Ekonomi Bakanı'nın ifadesinden bunu anlıyoruz; 'BAE'yi bilirsiniz, böyle anlaşmalar olduğunda fonları çok hızlı aktarırız' demişti.



Piyasaya nasıl etkisi olacak? Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirici bir yönü olabilir. Özellikle kullanılabilir rezerv cari açığın üzerinde olmalıdır, yoksa piyasa bunu bir tehdit olarak görür.