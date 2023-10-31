Yusufeli Barajı elektrik üretimine hazırlanıyor Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda test çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Barajın yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor.

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AA

Yusufeli Barajı inşaatı sırasından yaşanan yerleşim yeri değişimi, inşaatın büyüklüğü bölge ekonomisine yaptığı katkı yakından takip edildi.

Baraj şimdi de asıl işlevi olan elektrik üretimi ile kendisinden söz ettiriyor.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine başlamasıyla birlikte baraj gölünde depolanan su miktarı yükselmeye devam ederken, yıl sonu öncesi elektrik üretmesi planlanan barajda, test çalışmalarında sona gelindi.

1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Yıllık ekonomiye 4,1 milyarlık katkı bekleniyor

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)