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    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor

    Yapımı bir süredir devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı, su tutmak için ilçe merkezinin taşınmasını bekliyor.
    • 01.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:37
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    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor

    Artvin'de çalışmalarına devam edilen Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

    Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

    Yusufeli Barajı, tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı olacak.

    Su tutma işlemi için ilçenin taşınması bekleniyor

    Yüklenici firma tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre, baraj nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınma işlemi bitmesi halinde su tutma işlemi başlaması planlanıyor.

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor ViDEO

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #1

    Altyapı ve inşaat çalışmaları bitti

    24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlanırken, enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #2

    2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmi var

    21 Aralık 2012 tarihinde yapımına başlanan Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #3

    1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek

    Elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #4

    Diğer barajlara da etki edecek

    Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

    Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip.

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #5

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #6

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #7

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #8

    Yusufeli Barajı, su tutması için ilçenin taşınmasını bekliyor #9


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