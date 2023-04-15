Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106,82 metre oldu Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su almaya devam ediyor.

AA

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajı'nın Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanırken, bir yandan da su seviyesi yükseliyor.

22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı

22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin yüksekliği 106,82 metre oldu.

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 230, 44 milyon metreküpe, su seviyesi 610,32 kotuna ulaştı.

Su seviyesi kontrollü şekilde yükseliyor

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Su tutma işleminde 5. ay bitmek üzere

Su tutma işleminde 5. ayın bitmek üzere olduğu baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırdı.