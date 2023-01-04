Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları

Memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur aylıklarının maaş artışları yüzde 30 oldu.

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Ek zam oranı önce yüzde 25'e bugün de yüzde 30'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu rakamları önce yüzde 25'e sonra da bugün de AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasında yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu.

Memur maaşları

GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ

Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira

Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira

Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira

Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira

Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira

Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira

Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira

Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira

Profesör (1/4): 33 bin 779 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 19.904 lira

Vaiz (1/4): 16.604 lira

Avukat (1/4): 20.130 lira

Vali: 42 bin 480 lira

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya

Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira

Zamlı maaş: 6 bin 327 lira

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira