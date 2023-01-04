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    Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları

    Memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur aylıklarının maaş artışları yüzde 30 oldu.
    • 04.01.2023 - 13:48
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:10
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    Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları

    Dün açıklanan aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

    Ek zam oranı önce yüzde 25'e bugün de yüzde 30'a yükseldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu rakamları önce yüzde 25'e sonra da bugün de AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasında yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu.

    Memur maaşları

    GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ

    Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira

    Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira

    Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira

    Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira

    Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira

    Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira

    Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira

    Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira

    Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira

    Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira

    Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira

    Profesör (1/4): 33 bin 779 lira

    Araştırma Görevlisi (7/1): 19.904 lira

    Vaiz (1/4): 16.604 lira

    Avukat (1/4): 20.130 lira

    Vali: 42 bin 480 lira

    En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya

    Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı  9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

    En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya

    Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

    Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları #1

    En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları

    SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira

    Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

    SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira

    Zamlı maaş: 6 bin 327 lira

    Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira

    Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

    Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira

    Zamlı maaş: 5 bin 500 lira


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