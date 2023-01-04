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- Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları
Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları
- 04.01.2023 - 13:48
- Güncelleme : 04.01.2023 - 14:10
Dün açıklanan aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.
Ek zam oranı önce yüzde 25'e bugün de yüzde 30'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu rakamları önce yüzde 25'e sonra da bugün de AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasında yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu.
Memur maaşları
GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ
Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira
Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira
Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira
Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira
Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira
Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira
Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira
Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira
Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira
Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira
Profesör (1/4): 33 bin 779 lira
Araştırma Görevlisi (7/1): 19.904 lira
Vaiz (1/4): 16.604 lira
Avukat (1/4): 20.130 lira
Vali: 42 bin 480 lira
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya
Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.
En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira
Zamlı maaş: 6 bin 327 lira
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira
Zamlı maaş: 5 bin 500 lira