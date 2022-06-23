Petrol
109.68
-0.34%
Euro
18.2898
0.07%
Dolar
17.3691
0.10%
Altın
1.019
0.40%
Borsa
255
0.28%
Bitcoin
364.193
2.09%
BTXN Coin
7.79
-3.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık

    Memurların maaş zammı ve tüm emeklilerinin aylıkları, temmuz ayında belirlenecek. Zamma kısa bir süre kala kamuoyunda dillendirilen yüzde 40 zammı yansıtarak emekli maaşlarını aktardık.
    • 23.06.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık

    Memur ve memur, SGK, Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ikinci zammı için kısa bir süre kaldı.

    Memur maaşları yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Memur ve memur emeklisi için temmuz döneminde toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkına artı yüzde 7 olarak belirlendi.

    SGK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

    Maaşlar kesin olarak 4 Temmuz'da açıklanacak

    Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olmuş olacak.

    Yüzde 40 zam olursa en düşük emekli maaşları nereye gelecek

    Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2022'de Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 41 liraya yükselmişti.

    Yüzde 40 zam tahminleri ile yaptığımız hesaplamalara göre;

    • En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 1.000 lira zam ile 3 bin 500 liraya çıkacak.
    • Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 937,2 lira zam ile 3 bin 280,2 liraya çıkacak.
    • Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 1.179,2 lira zam ile 4 bin 127,2  liraya çıkacak.
    • 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 816,4 lira zam ile 2 bin 857,4 liraya çıkacak.
    • 2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.316,8 lira zamla toplam 4 bin 608,8 liraya çıkacak

    En düşük memur emekli aylıkları nereye gelecek

    En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 1.715,6 lira zam ile 6.004, 6 liraya çıkacak.

    Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık #1

    Emekli maaşlarına genel olarak yüzde 40 maaş farkları yansıması nasıl olacak

    • 2 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.100 lira farkla toplam 3 bin 850 liraya çıkacak
    • 3 bin lira alan emeklinin maaşı 1.200 lira farkla toplam 4 bin 200 liraya çıkacak
    • 3 bin 250 lira alan emeklinin maaşı 1.300 lira farkla toplam 4 bin 550 liraya çıkacak
    • 3 bin 500 lira alan emeklinin maaşı 1.400 lira farkla toplam 4 bin 900 liraya çıkacak
    • 3 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.500 lira farkla toplam 5 bin 250 liraya çıkacak
    • 4 bin lira alan emeklinin maaşı 1.600 lira farkla toplam 5 bin 600 liraya çıkacak
    • 4 bin 250 lira alan emeklinin maaşı 1.700 lira farkla toplam 5 bin 950 liraya çıkacak
    • 4 bin 500 lira alan emeklinin maaşı 1.800 lira farkla toplam 6 bin 300 liraya çıkacak
    • 4 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.900 lira farkla toplam 6 bin 650 liraya çıkacak
    • 5 bin lira alan emeklinin maaşı 2 bin lira farkla toplam 7 bin liraya çıkacak

    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler
    Gündem

    Marmaris'teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir’de tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldüren şüpheli yakalandı

    Görüş Bildir