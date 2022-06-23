Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık

Memurların maaş zammı ve tüm emeklilerinin aylıkları, temmuz ayında belirlenecek. Zamma kısa bir süre kala kamuoyunda dillendirilen yüzde 40 zammı yansıtarak emekli maaşlarını aktardık.

Memur ve memur, SGK, Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ikinci zammı için kısa bir süre kaldı.

Memur maaşları yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Memur ve memur emeklisi için temmuz döneminde toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkına artı yüzde 7 olarak belirlendi.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

Maaşlar kesin olarak 4 Temmuz'da açıklanacak

Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olmuş olacak.

Yüzde 40 zam olursa en düşük emekli maaşları nereye gelecek

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2022'de Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 41 liraya yükselmişti.



Yüzde 40 zam tahminleri ile yaptığımız hesaplamalara göre;

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 1.000 lira zam ile 3 bin 500 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 937,2 lira zam ile 3 bin 280,2 liraya çıkacak.

Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 1.179,2 lira zam ile 4 bin 127,2 liraya çıkacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 816,4 lira zam ile 2 bin 857,4 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.316,8 lira zamla toplam 4 bin 608,8 liraya çıkacak

En düşük memur emekli aylıkları nereye gelecek

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 1.715,6 lira zam ile 6.004, 6 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarına genel olarak yüzde 40 maaş farkları yansıması nasıl olacak