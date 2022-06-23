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- Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık
Yüzde 40 zam üzerinden emekli maaşlarını hesapladık
- 23.06.2022 - 10:09
- Güncelleme : 23.06.2022 - 10:48
Memur ve memur, SGK, Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ikinci zammı için kısa bir süre kaldı.
Memur maaşları yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Memur ve memur emeklisi için temmuz döneminde toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkına artı yüzde 7 olarak belirlendi.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.
Maaşlar kesin olarak 4 Temmuz'da açıklanacak
Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olmuş olacak.
Yüzde 40 zam olursa en düşük emekli maaşları nereye gelecek
Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2022'de Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 41 liraya yükselmişti.
Yüzde 40 zam tahminleri ile yaptığımız hesaplamalara göre;
- En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 1.000 lira zam ile 3 bin 500 liraya çıkacak.
- Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 937,2 lira zam ile 3 bin 280,2 liraya çıkacak.
- Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 1.179,2 lira zam ile 4 bin 127,2 liraya çıkacak.
- 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 816,4 lira zam ile 2 bin 857,4 liraya çıkacak.
- 2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.316,8 lira zamla toplam 4 bin 608,8 liraya çıkacak
En düşük memur emekli aylıkları nereye gelecek
En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 1.715,6 lira zam ile 6.004, 6 liraya çıkacak.
Emekli maaşlarına genel olarak yüzde 40 maaş farkları yansıması nasıl olacak
- 2 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.100 lira farkla toplam 3 bin 850 liraya çıkacak
- 3 bin lira alan emeklinin maaşı 1.200 lira farkla toplam 4 bin 200 liraya çıkacak
- 3 bin 250 lira alan emeklinin maaşı 1.300 lira farkla toplam 4 bin 550 liraya çıkacak
- 3 bin 500 lira alan emeklinin maaşı 1.400 lira farkla toplam 4 bin 900 liraya çıkacak
- 3 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.500 lira farkla toplam 5 bin 250 liraya çıkacak
- 4 bin lira alan emeklinin maaşı 1.600 lira farkla toplam 5 bin 600 liraya çıkacak
- 4 bin 250 lira alan emeklinin maaşı 1.700 lira farkla toplam 5 bin 950 liraya çıkacak
- 4 bin 500 lira alan emeklinin maaşı 1.800 lira farkla toplam 6 bin 300 liraya çıkacak
- 4 bin 750 lira alan emeklinin maaşı 1.900 lira farkla toplam 6 bin 650 liraya çıkacak
- 5 bin lira alan emeklinin maaşı 2 bin lira farkla toplam 7 bin liraya çıkacak