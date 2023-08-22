Yüzde 40'ı tamamlandı! Van'a 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor Van'da yolların güvenliğini ve konforunu sağlamak için yapımı devam eden çevre yolunun yüzde 40'ı tamamlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürü Arslan, yaşanan gelişmeleri paylaştı.

AA

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Sınır Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor.

Çevre yolu projesinin 21 kilometrelik kısmını oluşturan Beyüzümü mevkiindeki Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı bölümü ile Memur-Sen TOKİ mevkiindeki çalışmalara yoğunluk verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına başlanan projede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalardan yaklaşık 380 işçi ve 45 teknik personelin görev yapıyor.

Çevre yolunda şu ana kadar yüzde 40 ilerleme sağlandı.

Çevre yolunun geçtiği güzergah

Edremit ilçesinden başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan Van çevre yolunun Kurubaş mevkiinden Hakkari yoluna, Beyüzümü mevkisinden Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yoluna bağlanacak.

Kalkınma ve ticarete katkı sağlayacak

İnsanların şehir trafiğine takılmadan, rahat ve konforlu şekilde ulaşım imkana kavuşturulması amacıyla projelendirilen 41 kilometre uzunluğundaki, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yolun sınır kapısı bağlantısıyla hem ticarete hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

İnşa edilecek bölümlerin depremsellik analizleri yapıldı

Güzergahta inşa edilecek 7 köprülü kavşak, demir yolu üst geçidi, 4 hemzemin geçit, 3 alt geçit ve yaklaşık 80 menfezin depremsellik analizleri yapıldı ve yapılar buna göre projelendirildi.

Haziran 2021'de çalışmalara başlandı

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Van çevre yolunun bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını şu sözlerle dile getirdi: