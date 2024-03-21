Yüzde 50'ye yükseltilen politika faizine dünyadan yorumlar: Türkiye yatırımcıları şaşırttı 500 baz puan artırılan politika faiziyle ilgili birbirinden çarpıcı ifadeler kullanıldı. Uzmanlar, Türk Lirası'nı destekleme hamlesine ilişkin "Şimşek ve TCMB'ye güçlü yetki verildiğini gösteriyor" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti.

Beklenti, faiz oranının yüzde 45'te sabit tutulacağı yönündeydi.

Küresel ekonomi çevrelerinde yankılanan kararla ilgili birçok haber, uluslararası basını meşgul etmeye başladı. Ayrıca uzmanlar, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Financial Times: Türkiye şaşırttı

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, büyük faiz artışıyla şaşırttı" başlıklı haberinde şöyle dedi:

Politika yapıcılar enflasyonu yavaşlatmayı durdurmaya çalışırken, Türkiye Merkez Bankası, büyük bir faiz artışıyla yatırımcıları şaşırttı.



Merkez Bankası, değişiklik olmayacağı yönündeki beklentilere kıyasla faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti.

Bloomberg: Sürpriz karar

ABD merkezli Bloomberg, çoğu ekonomistin, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesini beklediğini anımsattı.

Türkiye'nin, yaptığı artış oranıyla "şaşırttığını" belirten yayın organı, haberinde şöyle dedi:

Türkiye Merkez Bankası, kritik yerel seçimlerden günler önce faiz oranlarını artırdı. Bu sürpriz karar, Türk Lirası'nı desteklemenin aciliyetini gösteriyor.

Reuters: İyiye işaret

Yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilen faiz oranıyla ilgili gelişmeyi aktaran Reuters, bu adımla ilgili uzman görüşlerine yer verdi.

Türkiye'nin, "ekonomistlerin çoğunu şaşırttığı" vurgulanırken, İngiltere merkezli yatırım hizmetleri kuruluşu Trium Capital yöneticisi Peter Kisler, "(500 baz puanlık faiz artışı) hoş bir sürpriz." dedi.

Kisler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın "daha agresif olma kapasitesine sahip olduğunun buradan anlaşılabileceğini" söyledi.

Söz konusu yetkili, karara ilişkin "İyiye işaret." ifadesini kullandı.

Timothy Ash: Şimşek ve TCMB'ye güçlü yetki verildiğini gösteriyor

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti olan İngiliz ekonomist Timothy Ash, şu görüşleri paylaştı:

Beklentilerin aksine 500 baz puan artışla yüzde 50'ye çıktı. TCMB'nin hamlesi son derece olumlu. Anlatı, TCMB'nin yerel seçimlerden önce faiz artırımı yapamayacağı yönündeydi.



Bu hamle, Şimşek ve TCMB'ye enflasyonla mücadele konusunda ne gerekiyorsa yapma konusunda güçlü bir yetki verildiğini gösteriyor.

"Erdoğan'ın kendilerine verdiği büyük bir güven oyu"

Ekonomi ekibine işaret eden Ash, "Artık bağımsızlıklarını kanıtlıyorlar." dedi ve ekledi:

Burada Erdoğan'ın, ekonomi politikasını giderek daha fazla devrettiğini gördüğümüzü hissediyorum.



Şimşek, (TCMB Başkanı Fatih) Karahan ve diğerleri için bu, Erdoğan'ın kendilerine verdiği büyük bir güven oyu.

"Piyasayı şaşkına çevirdiler"

Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, şöyle konuştu: