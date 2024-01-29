Zam iptal! Ankara'da simit 10 liradan satılmaya devam edecek Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Delibaş, Ankara'da simidine zam kararını iptal ettiklerini belirtti. Buna göre Ankara'da simit 15 lira değil bir önceki fiyatı olan 10 liradan satılmaya devam edecek.

AA

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 27 Ocak'ta Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurmuş ve yeni fiyatın 28 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını açıklamıştı.

Delibaş, zam açıklamasında "Özür dilemesi gerekenler sadece bizler değiliz." cümlesini sarf etmişti.

Savaş Delibaş, yeni bir açıklama daha yaparak zam kararını iptal ettiklerini belirtti.

Delibaş, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek." dedi ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını beyan ederek özür diledi.

Ankara'da simit, 31 Temmuz'dan bu yana 10 TL'den satılıyordu.

"15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik"

Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz.

"Destek alırsak biz de zam yapmayız"

Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız.

"Kiralar maliyetleri artırıyor"

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.

Simitçiler "yanlış anlaşıldık" deyip, özür diledi

Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)