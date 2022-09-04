Zehirli istilacı deniz kestaneleri İtalya'ya ihraç ediliyor

İtalyanlar istilacı ve dikenleri zehirli deniz kestanelerinin etini makarnalarında sos olarak kullanıyor. Bizim kurtulmaya çalıştığımız zehirli kestaneleri şimdi İtalya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Balon balığı, aslan balığı gibi Akdeniz'de ekosisteme zarar veren istilacı türlerle mücadele kapsamında bilimsel bir çalışma başlatıldı.

Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün (AKSAM) Müdürü Serkan Erkan, "Güney Kore ve Uzak Doğu'da birkaç ülkeye numune gönderildi. Ayrıca ton bazında ilk ihracat da İtalya'ya yapıldı. Bu türün eti, İtalya'da makarna sosunda kullanılıyor." dedi.

Çalışma ile 'Diadema setosum' adlı istilacı ve dikenleri 'zehirli' deniz kestanelerinin biyolojisi belirlenecek. Süveyş Kanalı ve gemilerin balast sularıyla Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e gelen deniz kestaneleri, ayrıca bu çalışma ile ekonomiye kazandırıldı.

Balıkçılara deniz kestanesi avı izni

Bu kapsamda balıkçılara deniz kestanesi avı izni verildi. İlk avlamada tutulan 1,5 ton deniz kestanesi, İtalya'ya ihraç edildi. Güney Kore ile bazı Uzak Doğu ülkelerine de numune gönderildi.

Diken boyları 30 santim

Diken boyları 30 santimi bulan, kolları ve yüzgeçleri bulunmayan bu hayvanların edilgen yapıya sahip olduklarını anlatan Erkan, "Sudaki dalgayla hareket edebiliyorlar. Kıyısal alanda ve genellikle kayalıklarda tutunuyorlar.

Dikenleri değeni yakıyor

Bu hayvanın ölümcül bir tehlikesi yok. Sadece dikenlerinde toksik madde var; biraz yakma yapıyor." diye konuştu.

Etini makarna sosu yapıyorlar

DHA'nın haberine göre Erkan, "Güney Kore ve Uzak Doğu'da birkaç ülkeye numune gönderildi. Ayrıca ton bazında ilk ihracat da İtalya'ya yapıldı. Bu türün eti, İtalya'da makarna sosunda kullanılıyor. Yalnız vurgulamak isterim; istilacı olan bir türün toplanmasına izin verildi. Doğal olan hiçbir türü toplayıp, satma taraftarı değiliz" dedi.

















