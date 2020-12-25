Zehra Zümrüt Selçuk: Bugüne kadar sağlanan destekler 45 milyar liraya ulaştı

Zehra Zümrüt Selçuk: Bugüne kadar sağlanan destekler 45 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde sağlanan yardım ve destek tutarları hakkında bilgi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan 'Sosyal Koruma Kalkanı' desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, bugüne kadar sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarının 45 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"44 BİN 781 ŞEHİT YAKININA KAMUDA İSTİHDAM SAĞLADIK"

Kamuda istihdam desteğine de değinen Selçuk, "2002 yılına kadar kamuda istihdamda edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın toplam sayısı yalnızca 6 bin 315 idi. 18 yılda Hükümetlerimiz döneminde ise bu sayıyı neredeyse 6 katına çıkardık. 397 kardeşimizin ataması ile bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.