Zenginler gemisi 'Azamara Journey' Kuşadası’na demirledi

Kuşadası'nın, koronavirüs salgını döneminden sonra bu yıl kruvaziyer turizminden yüzü gülmeye başladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port Kuşadası limanına, Malta Bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi yanaştı ve "Zenginler Gemisi" olarak anılan gemiden ilçeye 550 turist giriş yaptı.

YOLCULARI HALK OYUNLARI EKİBİ KARŞILADI

Çoğunluğu Amerikalı yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi.

KUŞADASI ÇARŞILARINI 550 TURİST GEZDİ

Tur programına katılmayan ve turdan dönen turistler, Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

KRUVAZİYER GEMİLERİ YIL SONUNA KADAR LİMANA YANAŞACAK

Kruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, koronavirüs süreci dolayısıyla turizmde beklentilerin altında bir sezon geçirdiklerini belirten turizmciler, geç de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına rahat nefes aldıracağını belirtti.