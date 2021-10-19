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    Zenginler gemisi 'Azamara Journey' Kuşadası’na demirledi

    Kuşadası'nın, koronavirüs salgını döneminden sonra bu yıl kruvaziyer turizminden yüzü gülmeye başladı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 17:20
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    Zenginler gemisi 'Azamara Journey' Kuşadası’na demirledi

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port Kuşadası limanına, Malta Bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi yanaştı ve "Zenginler Gemisi" olarak anılan gemiden ilçeye 550 turist giriş yaptı.

    YOLCULARI HALK OYUNLARI EKİBİ KARŞILADI

    Çoğunluğu Amerikalı yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi.

    KUŞADASI ÇARŞILARINI 550 TURİST GEZDİ

    Tur programına katılmayan ve turdan dönen turistler, Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

    Kruvaziyer turizmi 2021den umutlu

    KRUVAZİYER GEMİLERİ YIL SONUNA KADAR LİMANA YANAŞACAK

    Kruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, koronavirüs süreci dolayısıyla turizmde beklentilerin altında bir sezon geçirdiklerini belirten turizmciler, geç de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına rahat nefes aldıracağını belirtti.

    Kruvaziyer turizmi 2021den umutlu

    Kruvaziyer turizmi 2021den umutlu

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