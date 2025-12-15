Zeray GYO’nun halka arzına 2 kat talep geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halka arzda talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Zeray GYO) paylarına, 348 bin 993 yurt içi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,44 katı, 157 yurt içi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,48 katı talep geldi.

Toplamda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 katı olmak üzere 307 milyon 713 bin 612 adet nominal değerli talep toplandı.

Halka arzda toplam 348 bin 329 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla dikkat çeken Zeray GYO, talep toplama sürecini başarıyla tamamladı.

HALKA ARZDA TOPLANAN TALEP

10-11-12 Aralık tarihlerinde 13,00 TL sabit fiyatla, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda; 358 bin 281 yurt içi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,44 katı, 157 yurt içi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,48 katı talep toplandı.

Satışa sunulan 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay için toplam tahsisatın yaklaşık 2 katı olan 307 milyon 713 bin 612 TL nominal değerli talep gerçekleşti. Halka arzda 348 bin 179’u yurt içi bireysel, 150’si yurt içi kurumsal olmak üzere toplam 348 bin 329 yatırımcıya 156 milyon 800 bin adet pay dağıtıldı.

18 ARALIK’TA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK

Halka arzın toplam büyüklüğü 2,038 milyar TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak gerçekleşti. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 50-yüzde 50 şeklinde belirlendi. Zeray GYO’nun, 18 Aralık’ta Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da ZERGY koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Katılım Endeksi’ne uygun olan şirketin, kâr dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir kârının en az yüzde 50’sini nakit olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor.

“TARİHİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK”

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin halka arzını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Gayrimenkul sektöründeki başarımızı sermaye piyasalarına taşıdığımız bu yolculukta bize inanan ve güvenen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyor, Zeray GYO’ya hoş geldiniz diyorum.” dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİN DE GÖSTERGESİ"

Yatırımcıdan gelen talebin, Zeray GYO’ya olduğu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güveni de gösterdiğine dikkat çeken Zeray, şunları söyledi:

Özellikle kurumsal yatırımcılarımızın geniş katılımcılığını çok değerli görüyoruz. Bu güvene layık olmak için önümüzdeki dönemde var gücümüzle çalışacağız. Öncelikli hedefimiz; yeni ortaklarımız, projelerimizden gayrimenkul alan yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra ülke ekonomisi ve istihdamı için en yüksek katma değeri sağlamak olacak. Sektörümüzün en büyük potansiyeli, sabit gelirli ve uzun vadeli yatırım araçlarının yanı sıra büyüme odaklı sürekli yatırım ivmesinde bulunuyor.

YÜKSEK POTANSİYEL BARINDIRAN AVANTAJ

Şirketin halka arz izahnamesindeki 9 aylık mali verilere göre 16,3 milyar TL net aktif değerine karşılık, 6,6 milyar TL şirket değeriyle halka arz edildiğini hatırlatan Zeray, şu değerlendirmede bulundu:

Ciddi bir iskonto oranıyla halka arz olan şirketimiz, yatırımcılarımız için yüksek potansiyel barındıran avantajlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde büyüme göstergelerimiz ve yeni yatırım planlarımızın duyurulmasıyla sektörde yeni bir rekabet ve gelişim ortamı yaratacağız. Öncü olma sorumluluğunu üstleneceğiz.

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ

Zeray GYO’nun halka arzını bir varış noktası değil, yepyeni bir başlangıç olarak gördüklerini vurgulayan Zeray, sözlerini şöyle tamamladı: