Teknoloji şirketi Kaspi'den Türkiye atılımı

Avrasya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Kaspi, Hepsiburada’da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamlayarak Türkiye’de önemli bir adım daha attı.

Kaspi, yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık yatırımla Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Hepsiburada’nın 17 Kasım 2025’te yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmen artırıldı. Bu yatırım, Kaspi’nin Türkiye pazarına ve Hepsiburada’nın uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni ortaya koyarken, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sermaye artışıyla sağlanan kaynak, Hepsiburada’nın büyüme planlarını desteklemenin yanı sıra platformda satış yapan on binlerce KOBİ ve perakendeciye sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılacak.

100 MİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SERMAYE ARTIRIMI

Kaspi.kz Kurucusu, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Hepsiburada’ya yatırım yaparken, ‘basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme’ misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük. Yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu son sermaye artırımı, Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya duyduğumuz uzun vadeli güvenin güçlü bir göstergesidir.

“TÜRKİYE’NİN DİJİTAL EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR, YEREL İŞLETMELERİ DESTEKLİYORUZ”

Lomtadze, e-ticaret ve dijital hizmetlerin yerel işletmelerin başarısıyla birlikte büyüdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

Amacımız, Türkiye’deki KOBİ’lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve küresel rakiplerle rekabet edebilmeleri için gerekli imkânlara sahip olmalarını sağlamak. Satıcılarımızın en iyi dijital araçlara erişmesini, operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmelerini hedefliyoruz. Ortak odağımız; yerel işletmelerin teknoloji, fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişerek büyümelerini sağlamak.

Türkiye’nin dijital geleceğine yönelik güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Lomtadze, “Kaspi’nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler konusundaki deneyimi ile Hepsiburada’nın sağlam ticari altyapısını bir araya getirerek Türkiye’nin dijital ekonomisindeki gelişimi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.