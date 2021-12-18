Zeytin çekirdeği yakıta dönüştü, yok satılıyor

İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören çevre dostu bir yakıt olan zeytin çekirdeği aynı zamanda ihraç da ediliyor.

Zeytin işlenirken çekirdeği ayrılıyor ve yakıt olarak satılıyor. Fiyat olarak avantajlı olan zeytin çekirdeği aynı zamanda çevre dostu da.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yakıt olarak kullanılıyor.

İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan’a da ihraç ediliyor.

ZEYTİNLERİN ÇEKİRDEKLERİ YAKACAK OLUYOR

Burhaniye’de zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler TARİŞ’in merkez ve Pelitköy’deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oluyor.

YUNANİSTAN'A İHRAÇ EDİLİYOR

15 yıldan beri zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdekleri iç piyasada olduğu gibi Yunanistan’da da rağbet görüyor.

ÇEKİRDEKLER ISINMA İHTİYACINI KARŞILIYOR

Çekirdeğin yerli ve kaliteli kömüre muadil, ortalama 4 bin 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor.

1 TONDA 30 KİLOGRAM KÜL BIRAKIYOR

Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ KALORİFER YAKITI OLUYOR

Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası’nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 7 yıl önce Yunanistan’a ihracına başlandı.

Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1.400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor.

"15 YILDIR ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ÜRETİYORUZ"

Zeytin çekirdeğinin çok tutulduğunu anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Kooperatifimizde yaklaşık 15 yıldır zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Fabrikamıza gelen zeytinlerden sıkma aşamasında çekirdekleri ayırarak tüketicilere satmaktayız. Zeytin çekirdeği çevre dostu bir yakacaktır. Külü olmayan, kalorisi gayet yüksek temiz bir yakacaktır. Çok tutulan bir yakacaktır. Şu an için, önceki yıllarda da olduğu gibi, hem yurt dışına ihracatımız bulunmaktadır. Hem de Türkiye’de iç pazara vermekteyiz.

İÇ PAZARDA 25 KİLOLUK ÇUVALLARDA SATIŞI YAPILIYOR

Türkiye iç pazarına 25 kiloluk çuvallarda satarken, yurt dışına ise 1.400 büyük çuvallarda sevk etmekteyiz. Çevre dostu bir yakacak olduğu için çok tutuluyor. Talep bu yıl çok fazla. Kömür fiyatlarının artmasıyla birlikte şu an taleplere yetişemiyoruz. Diğer fabrikalarda bu işlemi yapmaya başladılar. Yaklaşık, yılda 1.000 ton, 1.500 ton civarında zeytin çekirdeği üretmekteyiz” dedi.