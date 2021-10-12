Zeytin ve zeytinyağına en fazla talep İspanya'dan

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke İspanya oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 artarak 30 milyon 30 bin dolara çıktı.

TARIM GRUBUNDA İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR

Sektör böylece tarım grubunda ihracatını en fazla artıran sektör olarak dikkati çekti. Sektör söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.

İSPANYA'YA 4 MİLYON 670 BİN DOLAR TUTARINDA ZEYTİN İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke İspanya olurken İspanya'ya bu dönemde 4 milyon 670 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

ZEYTİN İHRACATI İSPANYA'DAN SONRA EN ÇOK ABD'YE YAPILDI

İspanya'yı, 3 milyon 794 bin dolarla ABD, 3 milyon 724 bin dolarla Almanya, 3 milyon 107 bin dolarla Irak, 1 milyon 714 bin dolarla Romanya, 1 milyon 452 bin dolarla Japonya, 1 milyon 230 bin dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon dolarla Fildişi Sahili, 649 bin dolarla Bulgaristan, 527 bin dolarla İsrail izledi.

DEĞER BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI DA İSPANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracat artışı da İspanya'ya gerçekleşti. İspanya'ya ihracat eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 4 milyon 279 bin dolar arttı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı ABD'ye 1 milyon 713 bin dolar, Japonya'ya 1 milyon 23 bin dolar, Fildişi Sahiline 965 bin dolar, Suudi Arabistan'a 720 bin dolar, Kanada'ya 276 bin dolar, İsrail'e 270 bin dolar, Romanya'ya 190 bin dolar, Rusya Federasyonuna 174 bin dolar, Somali'ye 162 bin dolar artış kaydetti.

Sektör eylül ayında Kanada'ya 448 bin dolar, Rusya Federasyonuna 269 bin dolar, Somali'ye 223 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACATI İZMİR'DEN

İl bazında bakıldığında eylül ayında zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 8 milyon 328 bin dolarla İzmirli şirketler yaptı. Sektörün değer bazında da ihracat artışında İzmir başı çekti. İzmir'in zeytin ve zeytinyağı ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 879 bin dolar arttı.