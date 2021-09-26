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    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası

    Bir zincir marketin sebze ve meyve etiketlerinde yazan fiyatların, toplam maliyetin altında olması, sosyal medyada dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 20:44
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    Geçtiğimiz günlerde BM görüşmeleri ve New York'taki Türkevi'nin açılışı için ABD'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

    ERDOĞAN 'ZİNCİR MARKETLER TOPLADIKLARI ÜRÜNLERLE PİYASAYI ALT ÜST EDİYOR' DEMİŞTİ

    Erdoğan, burada yaptığı açıklamasında fahiş fiyatların üzerine gideceklerini belirterek, zincir marketlerin topladıkları ürünlerle piyasayı alt üst ettiklerini, bunlara yönelik operasyonlar düzenleyeceklerini söylemişti.

    ZİNCİR MARKET ETİKETLERİ, DİKKAT ÇEKTİ

    Sosyal medyada bugün, en büyük zincir marketlerden birinin etiketleri konuşuldu.

    Zincir marketin sebze ve meyve fiyatlarının, toplam maliyetin altına indirdiği görüldü.

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #1

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #2

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #3

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #4

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #5

    Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası #6

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