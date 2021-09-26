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Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası

Zincir marketlerde sebzeler toplam maliyetin altına satılıyor iddiası

Bir zincir marketin sebze ve meyve etiketlerinde yazan fiyatların, toplam maliyetin altında olması, sosyal medyada dikkat çekti.