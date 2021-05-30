Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Zincir marketlerin açılmasının mesafe kriterleri, hafta sonu çalışma saatleri ve satacağı ürünlerle ilgili büyüklük şartları yeni kararlar yolda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılması talimatı üzerine hükümet harekete geçti.

ZİNCİR MARKETLER MAHALLE BAKKALININ 200 METRE YANINA AÇILAMAYACAK

Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak.

YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK

Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Hükümetin düzenlemeye ilişkin hazırlıklarını tamamlamasının ardından düzenleme daha sonra Meclis gündemine taşınacak. Düzenlemenin AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

ZİNCİR MARKETLERİN PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00'DEN ÖNCE AÇILMAYACAK

Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ DE KAPALI OLABİLİR

Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

AVM'LER ARASINDA 5 KİLOMETRE MESAFE BULUNACAK

Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.

BULVARDA 2 KİLOMETRE MESAFE KURALI

Ayrıca hazırlanan düzenleme kapsamında bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINDA OLAN BÖLGELERDE ZİNCİR MARKET OLMAYACAK

Hazırlanan düzenlemede dikkat çeken konu başlıklarından biri de nüfusu 2 bini altında olan yerlerle ilgili. Buna göre, 2 bin altı nüfuslu bölgelerde zincir market şubeleri açılmayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

HER 5 BİN NÜFUSTA BİR MARKET AÇILACAK

Buna göre, her 5 bin nüfusta bir market açılabilecek. Ayrıca, bazı yerlerde 100'er metre arayla aynı zincir marketin farklı şubelerinin açılması da önlenecek.

ZİNCİR MARKETLERDEKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Avrupa ülkelerinde uygulanan ve küçük esnafı korumak için yürürlüğe girecek düzenlemelerde, Sabah'ın haberine göre, zincir marketlerdeki ürün çeşitliliği de ele alınacak. Alanı 1.500 metre karenin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmayacak. 1.500 metre kareden büyük zincir marketler ise bu ürünlerin satışını yapabilecek.