Ziraat Bankası Genel Müdürü, Alpaslan Çakar oldu

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, görevini devretti. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar getirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, bugün yapılan Kamu Bankaları Genel Kurulu'nda görevi bıraktı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Aydın'ın yerine bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Çakar getirildi. Bankanın yönetim kurulu başkanı da Burhaneddin Tanyeri oldu.

10 YILDIR GÖREVDEYDİ

15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aydın'ın dün, bugünkü kongrede görevini devredeceği duyurulmuştu.

AYDIN, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DE TAMAMLAMIŞ OLDU

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devretmesinden dolayı, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

(Hüseyin Aydın)

TBB, HÜSEYİN AYDIN'A GÖREVLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ZİRAAT BANKASI, GÖREV DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı. 15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, Bankanın 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Alpaslan Çakar Bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

"ZİRAAT BANKASI’NDA GÖREVİMİ ÇOK DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMA DEVRETMEKTEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUM"

Ziraat Bankası’nın Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek “1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum Alpaslan Bey’in Bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIYMETLİ BİR ÜSTADINDAN BU GÖREVİ ALMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada “Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın’a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat’in Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım.

ALPARSLAN ÇAKAR KİMDİR

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.