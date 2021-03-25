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    Ziraat Bankası Genel Müdürü değişiyor

    Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, görevini yarın devredecek.
    • AA
    • 25.03.2021 - 23:21
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 23:32
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    Ziraat Bankası Genel Müdürü değişiyor

    Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

    YERİNE ALPASLAN ÇAKAR GEÇECEK

    Aydın’ın yerine bankanın Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar’ın geçeceği öğrenildi.

    10 YILDIR GÖREVDEYDİ

    15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.,

    Ziraat Bankası Genel Müdürü değişiyor #1(Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın)

    Ziraat Bankası Genel Müdürü değişiyor #2(Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar)

     

    Ziraat Bankası Genel Müdürü değişiyor #3

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