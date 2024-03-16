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Zonguldak halk pazarında bezelye 100 liradan satıldı

Zonguldak halk pazarında bezelye 100 liradan satıldı Her ildeki semt pazarlarında turfanda ve mevsimlik meyve ve sebzeler tezgahlardaki yerini almaya başladı. Zonguldak'taki pazarda bezelye ise 100 liradan alıcı buldu.