Zonguldak halk pazarında bezelye 100 liradan satıldı

İHA
Zonguldak’ın Soğuk semtinde her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı.
Ramazan nedeni ile dolup taşan pazarda en büyük ilgiyi bezelye çekti.
Vatandaşlar halk pazarında en uygun ve en ucuz ürünü alabilmek için birbirleri ile yarışa girdi.
Zonguldak'taki pazarda fiyatlar
Büyük ilgi gören Zonguldak'taki semt pazarında fiyatlar şöyle oldu:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Patates 17 lira, soğan 12 lira, domates 40 lira, salatalık 25 lira, patlıcan 40 lira, sivri biber 70 lira, havuç 20 lira, bezelye 100 lira.
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