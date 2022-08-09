Zonguldak'ın Devrek Bastonu, Japonya yolcusu

El işçiliğinin hakim olduğu Türkiye'nin geleneksel ürünlerinden biri olan Devrek Bastonu'na Japonya'dan talep geldi.

Zonguldak'ın Devrek Bastonu'nun dünyaya açılma hikayesi, 19 yıl önce Japonya'ya yerleşen ve burada halı, kilim ticareti yapan Murat Enşici ve Japon eşi Hiroko İkenoue Enşici ile başladı.

Enşici, Japonya'da kurduğu şirketiyle Türkiye'den satın aldığı el dokuması halı ve kilimlerin Japonya'daki ticaretini sürdürürken ürün gamına kızılcık ağacından üretilen Devrek Bastonu'nu da ekledi.

Kızılcık ağacından üretiliyor

Devrek'te kızılcık ağacından üretilen ve ustaların el işlemeleriyle tanınan Devrek Bastonu'nu eşiyle birlikte Japonya'ya ihraç etme kararı alan Enşici, hazırlıklarını tamamladı.

İHA'nın haberine göre, Baston Park'ta Türkiye'de üretilen bastonların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen bastonların da yer aldığı bir müze açıldı.

"Kültür değeri olan bastonu Japon halkına aktarmak istiyoruz"

Burada eylül ayından itibaren bastonların Japonya'ya ihraç edilmeye başlayacağını anlatan Murat Enşici, şunları söyledi:

"Yaptığımız işler haricinde Türk-Japon dostluk ilişkilerinin gelişmesi adına bizler de sürekli iki ülkenin dostluk ve ilişkilerine nasıl katkı verebiliriz bu anlamda birçok uluslararası etkinlik yaptık. Halen daha bu şekilde çalışıyoruz. Kendi memleketimizin ürünü olan Devrek Bastonu'nun Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu ilk ihracatla birlikte Devrek Bastonu'nun gerçek değerini gelecek nesillere aktarabilmek ve ustaların daha iyi bastonlar üretebilmek adına kültür değeri olan bastonu daha da farklı yönleriyle Japonya'daki Japon halkına aktarabilirsek inanın memnun kalırız."