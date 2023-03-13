Zonguldaklı balıkçıların yüzü palamutla güldü Karadeniz'de balıkçıların göz bebeği olan hamsi, bu yıl gelişimini tamamlamadığı için ağlara istenildiği miktarda takılamadı.

Balıkçılar bu yıl hamsiyi tüm sezon bulamadıysalar da palamut başta olmak üzere diğer balıklarla yetindi.

Hamside umduğunu bulamayan Zonguldaklı balıkçıların yüzünü yine palamut güldürdü.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman denize açılmakta güçlük çeken balıkçılar, sezon genelinde balık çeşitliliği sayesinde vatandaşlara hizmet verebildi.

Hamside istenen verim alınamadı

Özellikle bol miktarda palamudun yer aldığı tezgahlarda vatandaşlar, mezgit ve istavrite de rağbet gösterdi ancak hamsi avcılığından istenen verim alınamadı.

"Aşırı avcılık hamsinin gelişimine engel oldu"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, palamut açısından çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, özellikle hamside bu yıl istedikleri avı gerçekleştiremediklerini şöyle anlattı:

Yavaş yavaş sezonu kapatıyoruz. Kıyı balıkçılığında da mezgit ve kalkan oldu. Özellikle vatandaşlar palamudu ucuza yedi ama hamsi son zamanlarda Marmara'dan geldi. Hamsi gelişimini çok sağlayamadı. Aşırı avcılık hamsinin büyümesine engel oldu.

"Sezon bereketli geçti"

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan Hasan Santur da sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

Bu sezon palamutta yaşanan bolluğa dikkati çeken Santur, "Bu yıl hamsi biraz düzensiz oldu. Çeşitlilik bakımından boldu. Fiyatlar müşteriye hitap edecek şekilde uygundu." diye konuştu.