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    Zonguldak'ta 89 yaşındaki demir ustası çalışarak hayata tutunuyor

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail Gider (89), 10 metrekarelik demir doğrama atölyesinde 70 yıldır çalışıyor.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 08:54
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    Zonguldak'ta 89 yaşındaki demir ustası çalışarak hayata tutunuyor

    Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail Gider, uzun yıllar sağlıkla yaşamasını her gün işe gelerek, hareket etmesine bağlıyor.

    DEMİR DOĞRAMA ATÖLYESİNİ 20 YAŞINDA AÇTI

    İsmail Gider, 12 yaşında ruhsatsız işletilen kaçak ocaklarda çalışmaya başladı. Ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak işe başlayan Gider, 20'li yaşlarda ise ilçede demir doğrama atölyesi açtı.

    İKİ İŞİ BİRLİKTE YÜRÜTTÜ

    Geceleri maden ocağında, gündüzleri ise atölyesinde çalışarak soba ve kalaycılık yapan Gider, zamanla maden işçiliğinden emekli olsa da atölyesini bırakamadı.

    Zonguldak ta 89 yaşındaki demir ustası çalışarak hayata tutunuyor #1

    HÂLÂ SABAHTAN AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYOR

    Çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olan Gider, günümüzde de sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde akşama kadar çalışmayı sürdürüyor.

    Zonguldak ta 89 yaşındaki demir ustası çalışarak hayata tutunuyor #2

    10 METREKARELİK İŞ YERİNDE BİR ÖMÜR GEÇTİ

    10 metrekarelik iş yerinde bir ömrünü geçiren İsmail Gider, eskisi kadar iş yapmasa da bıçak, balta, kürek tamiri ve bakımı gibi işleri yapmaya devam ediyor. Evli ve 6 çocuk sahibi İsmail Gider, çalışmanın yaşı olmadığını söylüyor.

    Zonguldak ta 89 yaşındaki demir ustası çalışarak hayata tutunuyor #3

    “ÖMRÜM YETENE KADAR ÇALIŞACAĞIM”

    Gider, ilçedeki ve çevre köylerdeki birçok evin sobasını yıllarca kendisinin yaptığını söyleyerek, şöyle konuştu:

    "Ben eğer bu kadar çalışmasam toprakta olurdum. Hareket bambaşka. Çocuğumun biri buradan emekli oldu. 15 yaşında başladım ben çalışmaya. Gençler çok çalışmıyor. Okuldan çıkan evine gidiyor. Tarlasını bilmiyor gençler. Bizler gece uykusu olmadan çalıştık. Ocaktan çıkıp iş yerime gelirdim. Evlerimi ben kendim yaptım. Eğer çalışmazsa gençler kapıya bakar, aç kalırlar. Ben burada bu kadar hareket etmesem bu kadar da yaşamazdım. Ben ömrüm elverdiği sürece çalışacağım. Mezara girene kadar son güne kadar çalışacağım Allah uzun ömür verirse."

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