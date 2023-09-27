Zonguldak’ta hamsinin kilosu 80 lira Geçen sezon palamut boldu, hamsi sezon sonuna doğru tezgahtan çekildi. Bu balık sezonunda ise hamsi bollaştı. Şimdi de hamsinin fiyatı inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor.

İHA Balık avı sezonu başladıktan sonra hamsi bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül’de kalkan av yasağıyla birlikte balıkçılar denizlerden avlanmalarını sürdürüyor. Bu sezonda ilk olarak hamsi avlanırken mezgit ve palamut da avlanan diğer balıkların arasında yer alıyor. Hamsinin kilosu 50 liradan 100 liraya kadar dalgalanıyor. Her şehirde farklı fiyatlardan satılan hamsinin kilosu Zonguldak’ta da 100 liradan 80 liraya düştü. Hamsinin fiyatının düşmesi bekleniyor Balıkçılar, ekim ayında hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ile hamsinin bollaşacağını ve fiyatının da düşeceğini açıkladı. Palamudun adedi 100 lira Zonguldak'ta palamudun adedi 100 liradan alıcı bulurken mezgit de 70 ila 100 lira arasından tezgahlarda yerini aldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)