Zonguldak'taki fındık tüccarları fiyatların artacağı görüşünde

Zonguldak Alaplı fındık tüccarları, üreticiyi fındık fiyatlarının tarihi rekor kıracağı ve satmak için acele etmemeleri konusunda uyarıyor.

Karadeniz’in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı geçtiğimiz haftalarda başladı.

Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü biterken, yüksek kısımlarda hasat devam ediyor.

HASAT SONRASI FINDIK HARMANA SERİLDİ

Fındık hasadı sonrası harmana sererek kurutan üreticiler, ürünü rekor fiyata satmak için rakamların yükselmesini bekliyor.

"ÜRETİCİ FINDIĞI SATMAK İÇİN ACELE ETMESİN"

Alaplı’da önde gelen fındık tüccarları, fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Fındığı satmak için acele edilmemesi gerektiğini, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyleyen tüccarlar, 1 Eylül’de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın belirleneceğini duyurdu.

"FINDIK BİR AY SONRA 28 LİRA OLACAK"

Firma sorumlusu, “Biz her zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatların yükselmesi için biraz daha beklememiz lazım. İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin. Fındık fiyatı 28 lira seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül’de TMO’nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır.

ALAPLI'DA 7 BİN TON FINDIK TÜCCARA VERİLDİ

Ayrıca bu sene Alaplı’da 19 bin ton rekolte gelirinden, 7 bin tonu üreticilerimiz fındıklarını harmandan tüccar arkadaşlarımıza vermişlerdir ve hala vermeye devam ediyorlar. Bu böyle devam ederse üreticilerin elinde fındık azalacağından dolayı, önümüzdeki aylarda fındık fiyatında ciddi bir oynama olacaktır.” dedi.

ORDU VE GİRESUN'DA DA MANZARA AYNI

Zonguldak'taki fındık tüccarı da şu anda Ordu ve Giresun’da da durumun aynı olduğunu belirtti.