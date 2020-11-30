Zor günler geçiren restoranlar için dayanışma kampanyası

Zor günler geçiren restoranlar için dayanışma kampanyası

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servise açık olan mekanlara destek amacıyla, ücretsiz dağıtılmak üzere siparişler veriliyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yeniden etkisini artırmasıyla beraber bazı tedbirler yeniden alındı.

Bu kapsamda restoranlar sadece paket servislere ve gel al servislere açık hale getirildi.

Bu dönemde müşterilerini mekanlarında ağırlayamayan işletmeciler, kiralarını ve çalışanlarının maaşlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı.

İşletmecilere zor durumda destek olmak isteyenler, ücretsiz dağıtılmak üzere mekanlara kendi imkanları doğrultusunda siparişler verdi.

SİPARİŞİ VER ÜCRETSİZ DAĞITILSIN

Instagram'da @bygurme olarak paylaşımlar yapan hesap tarafından teşvik edilen bu dayanışma kampanyasının dalga dalga büyümesi bekleniyor.

Hesap, ilk etapta farklı mekanlara ücretsiz dağıtılması için 100 dürüm, 100 lahmacun, 500 halkta tatlısı, 100 tavul dürüm ücreti gönderdi.