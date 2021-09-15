Zorunlu karşılık oranı nedir, neden artırılır? Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Peki zorunlu karşılık oranı nedir, artması durumunda ne olur? Yabancı para zorunlu karşılık nedir?

Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Bu gelişmeler sonrasında zorunlu karşılık oranı nedir merak edilmeye başladı.

Karara göre vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Peki yabancı para zorunlu karşılık oranı nedir, neden artırılır? Zorunlu karşılık ne demek? İşte ayrıntılar...

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak adlandırılabilir.

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır.

Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDEN ARTIRILIR?

Merkez Bankası'nın aldığı yabancı para zorunlu karşılık kararından sonra vatandaşlar kararın dövize etkisinin ne olacağını merak ediyor. Bu hamle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme adımı olarak değerlendirilebilir.