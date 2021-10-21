Zorunlu trafik sigortasında teminatlar artırıldı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 36 bin liradan 50 bin liraya, kaza başına da 72 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

2023'DE RAKAMLAR DAHA DA YÜKSELECEK

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin lira ve 108 bin lira olarak uygulanacak.

SAĞLIK GİDERİ İLE SAKATLANMA VE ÖLÜM TEMİNATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 360 bin liradan 500 bin liraya, kaza başına 1 milyon 800 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin lira ve 2 milyon 700 bin lira olarak uygulanacak.

KOLTUK SAYISI 10 VE ÜZERİ OLAN ARAÇLAR İÇİN YENİ RAKAMLAR GÜNDEMDE

Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.