Ekonomik Güven Endeksi nedir

Ekonomik Güven Endeksi; üretici ve tüketicilerin beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir endekstir.

Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin birleştirilmesiyle elde edilir.

HER AYIN İLK İKİ HAFTASINDA BELİRLENİR

Bu endeksler genel olarak her ayın ilk iki haftasında derlenen verilerden elde edilir. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması ekonomide iyimserliğin korunduğunu, küçük olması ise kötümserliği ortaya koyar.