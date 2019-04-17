Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yarışı önde bitiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu 2,5 haftalık beklemenin sonunda sonuca ulaştı.

YSK BAŞKANI İMAMOĞLU ÖNDE DEMİŞTİ

YSK Başkanı Sadi Güven, 1 Nisan günü "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette." sözleriyle süreci duyurmuştu.

İTİRAZLAR SÜRECİ UZATTI

1 Nisan'la birlikte AK Parti'nin ilçe, il seçim kurulları ve YSK'ya yaptığı itirazlarla süreç uzadı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark zaman zaman azalsa da itiraz edilen oyların sayımında da İmamoğlu önde götürdü.

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