Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde katıldığı cenaze namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam sosyal medyada gündem olan İBB'nin evraklarını bina dışına kaçırıyor iddiaları hakkında konuştu.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"18 GÜNLÜK SÜRECİ ANALİZ ETMEK İÇİN YAPTIK"

"Mevzuata ve kanuna uygun bir şekilde; zapt altına alınarak, tespitler yapılarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe en sağlıklı şekilde taşınması adına gerektiğinde oradaki süreçlerin tekrar incelenmesi ve irdelenmesi adına. Çünkü özellikle 31 Mart-18 Nisan arasında ne yazık ki, duyumun daha ötesinde tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı bir şekilde kıyaslamak, analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak için bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur, bizim kozmik odayla işimiz olmaz. 16 milyon insan adına devlet hafızasını koruyoruz.

Ekrem İmamoğlu belge kopyalama iddiaları hakkında konuştu ViDEO



KANITLAR NETLEŞİNCE AÇIKLAYACAĞIZ

Şeffalık sözü verdik. Kamuyu ilgilendiren, kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevdeyiz. Umuyorum devletimize, milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Bu kanıtlar netleştikten sonra açıklayacağız."