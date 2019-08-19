Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti.

Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye yanıt vermişti.

İNCELEMELERİ YAPTI, YİNE BODRUM'A GİTTİ

İBB Başkanı, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti.

Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi.

Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından uçağa bindi ve Bodrum'a uçtu.

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt VİDEO