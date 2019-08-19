taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5805
Euro
6.202
Altın
1508.26
Borsa
96266.38
Gram Altın
270.805

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle tatiline 1 gün ara veren İBB Başkanı İmamoğlu, incelemelerinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti.

Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye yanıt vermişti.

İNCELEMELERİ YAPTI, YİNE BODRUM'A GİTTİ

İBB Başkanı, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti.

Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi.

Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından uçağa bindi ve Bodrum'a uçtu.

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt VİDEO

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

414
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

241
Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

207
Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

38
29 ilde PKK operasyonu: 418 gözaltı

29 ilde PKK operasyonu: 418 gözaltı

119
CHP kayyum atama kararlarına tepkili

CHP kayyum atama kararlarına tepkili

281
Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir