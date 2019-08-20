Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan İstanbul'a döndü

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Falcao, Galatasaray tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı

Radamel Falcao, Galatasaray taraftarlarını yine heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü, Instagram hesabından bu kez de A takım tercümanı Mert Çetin'i takip etmeye başladı.