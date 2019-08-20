taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7233
Euro
6.3428
Altın
1505.21
Borsa
96158.84
Gram Altın
277.391

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan İstanbul'a döndü

Sık sık tatile gittiği yönünde gelen eleştirilere cevap veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim, işimize devam ediyoruz" dedi.

DHA | 20.08.2019 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra ikinci kez Bodrum tatiline çıktı.

İmamoğlu Bodrum'da tatiline devam ederken İstanbul büyük bir sel felaketi yaşadı.

Eleştirilerin ardından İstanbul'a gelerek incelemelerde bulunan CHP'li başkan, temaslarının ardından yeniden ilk uçakla Bodrum'a döndü.

Ekrem İmamoğlu bugün yeniden İstanbul Havalimanı'nda kameralar tarafından görüntülendi.

"ÇOCUKLARIMI ALDIM GELDİM"

İBB Başkanı, sık sık tatile gittiği yönündeki eleştirilerilerle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi.

Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan İstanbul'a döndü

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan İstanbul'a döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

487
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

53
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

257
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

100
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

233
Memur-Sen eylem kararı aldı

Memur-Sen eylem kararı aldı

366
AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

242
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir