taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

İBB Başkanı İmamoğlu, önce Malatya'ya oradan da Elazığ'a giderek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletecek.

AA & Ensonhaber | 25.01.2020 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

Elazığ merkezli meydana gelen deprem, tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından gece yarısı 3 bakan deprem bölgesine giderek çalışmaları bizzat takip etti.

Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da harekete geçti.

ÖNCE MALATYA SONRA ELAZIĞ

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte önce Malatya'ya sonra da Elazığ'a gidecek.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, eşi Sayın Dilek Hanım ile birlikte birazdan, ‘geçmiş olsun’ dileklerini yerinde de iletmek; İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını alanda izlemek amacıyla Malatya’ya hareket edecek. Oradan Elazığ’a geçecek olan Sayın İmamoğlu, güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Devlet Bahçeli'den Elazığ depremine ilişkin açıklama
MHP Lideri, depremi siyasi fırsata çevirmek isteyenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Yaralı depremzede, yaşadıklarını anlattı
Depremin ardından enkazın altında kalan Mehmet Şeker, görevlilerin kendisini elleriyle kazıp iğne deliğinden çıkardıklarını söyledi.
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi
Depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

542
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

135
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

475
Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

42
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

171
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

405
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

294
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir