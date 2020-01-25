Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

Elazığ merkezli meydana gelen deprem, tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından gece yarısı 3 bakan deprem bölgesine giderek çalışmaları bizzat takip etti.

Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da harekete geçti.

ÖNCE MALATYA SONRA ELAZIĞ

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte önce Malatya'ya sonra da Elazığ'a gidecek.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, eşi Sayın Dilek Hanım ile birlikte birazdan, ‘geçmiş olsun’ dileklerini yerinde de iletmek; İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını alanda izlemek amacıyla Malatya’ya hareket edecek. Oradan Elazığ’a geçecek olan Sayın İmamoğlu, güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecektir" ifadeleri kullanıldı.