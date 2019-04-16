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Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

13 bin 885 oy ile önde olan Ekrem İmamoğlu, mazbatayı almaya yakın...

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 12:09..
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Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 16 gün geçti.

Türkiye, yıllar boyunca tartışacağı bir seçimi geride bıraktı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki yarış, artık son viraja girdi.

İstanbul'daki oylar büyük oranda sayıldı. Geriye sadece Maltepe'deki 112 sandık kaldı.

ARADAKİ OY FARKI

Ekrem İmamoğlu, 13 bin 885 oy ile Binali Yıldırım'ın önünde yarışı sürdürüyor.

Sayımın tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun, mazbatayı alması bekleniyor.

25 YIL SONRA...

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda 25 yılın ardından mega kentte, CHP belediyeciliği başlayacak.

 

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