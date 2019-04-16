1 Tokat'ta halk, nisan yağmurunu şifa niyetine toplayıp içti Tokat’ta nisan yağmuru biriktirme geleneği yaşatmak isteyen esnaf, otomobillerinin üzerine cam kaplar yerleştirerek, şifalı olduğuna inanılan yağmur suyunu toplayarak içti.

2 İran’da 13 ton uyuşturucu ele geçirildi İran'da düzenlenen operasyonlarda 13 ton uyuşturucu madde bulundu.

3 D vitamini eksikliği belirtileri ve tedavisi Geçmeyen yorgunluk, sırt ağrıları, saç dökülmeleri, depresyon ve birçok enfeksiyona neden olabilen D Vitamini eksikliğinin belirtilerini ve tedavi yöntemlerini Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin yazdı.

4 Kolombiya’da aracı arızalanan adama boa yılanı sürprizi Otomobilinin motorundan ses geldiği gerekçesiyle aracını tamirhaneye götüren bir adam, motor bölümünden çıkan boa yılanını görünce şok oldu.

5 Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı 13 bin 885 oy ile önde olan Ekrem İmamoğlu, mazbatayı almaya yakın...

6 Saadet Partisi genel merkez için para topluyor Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez binasından kovulan parti, yeni bina yapmak için kampanya başlattı.