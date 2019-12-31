Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini verdi

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, dilekçesini sunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇED raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini belirterek, "Baktığınızda önce plan askıya çıkar. Sonra projeye göre bir ÇED raporu uygulanır. Her şey apar topar." dedi.

"İSTANBUL BİR TANE"

Kanal İstanbul ile ilgili verilen örneklerin yanlış olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bakın dünyada böyle 50 tane kanal var, deniliyor. 100 tane de olabilir, 200 tane de olabilir ama İstanbul bir tane. İki kıtayı birleştiren coğrafya, bir tane." ifadelerini kullandı.

İstanbul’un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa. Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici." diye konuştu.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü evrak kayıt bölümüne girdi. Memurlarla ayak üstü sohbet eden İmamoğlu, daha sonra projeye niçin karşı olduğunu anlattığı itiraz dilekçesini sundu.



