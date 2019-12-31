taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9493
Euro
6.6726
Altın
1523.9
Borsa
114458.12
Gram Altın
291.558
Bitcoin
43081.85

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelerek ÇED raporu askıya çıkan Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesini teslim etti.

DHA | 31.12.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, dilekçesini sunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇED raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini belirterek, "Baktığınızda önce plan askıya çıkar. Sonra projeye göre bir ÇED raporu uygulanır. Her şey apar topar." dedi.

"İSTANBUL BİR TANE"

Kanal İstanbul ile  ilgili verilen örneklerin yanlış olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bakın dünyada böyle 50 tane kanal var, deniliyor. 100 tane de olabilir, 200 tane de olabilir ama İstanbul bir tane. İki kıtayı birleştiren coğrafya, bir tane." ifadelerini kullandı.

İstanbul’un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa. Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini verdi

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü evrak kayıt bölümüne girdi. Memurlarla ayak üstü sohbet eden İmamoğlu,  daha sonra projeye niçin karşı olduğunu anlattığı itiraz dilekçesini sundu.

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini verdi

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini verdi


İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Kanal İstanbul, ankette soruldu
İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul, anketlerde soruldu. Buna göre yüzde 38 evet derken, yüzde 34 ise kararsız.
Doğu Perinçek: Çin, Uygur Türkleri'ne eğitim veriyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygur Türkleri'ne eğitim verdiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yerli arabayı eleştirenlere tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

1139
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

516
İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

213
Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

77
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

104
Kanal İstanbul, ankette soruldu

Kanal İstanbul, ankette soruldu

315
Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

Demet Akalın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini anlattı

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir