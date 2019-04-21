Ekrem İmamoğlu Maltepe konuşması

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

Sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler çocuklar, bebekler, dünyanın en güzel şehrinin çok değerli sakinleri, bu şehrin güzelliklerini yaşamaya, bu şehrin nimetlerinden yararlanmaya en çok hakkı olanlar, İstanbul'un gerçek sahipleri, benim güzel hemşerilerim hepiniz hoşgeldiniz.

İstanbul'a yeni bir başlangıca adım atarken gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedim. Bir bayrama gider gibi el ele kol kola olalım. Umudumuzu, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım istedim. Beni kırmadınız, İstanbul'un her tarafından buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

ALLAHIM MİLLETİMİZİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN KORUSUN

Bugün burada bir sevinci paylaşıyoruz ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Gelin lanetleyelim. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevinci, başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır. Bunu sağlama görevi de öncelikle siyasetçilerindir. Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları kolaydır. Zor olan, değerli olan seçimden önce de ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, mesnetsiz iddialardan uzak durup siyaset yapabilmektir.

RAKİPLERİMİZE OY VERENLERİ RENCİDE ETMEKTEN KAZANÇLI ÇIKILMAZ

Rakibinize oy veren milyonları rencide etmek, onlara hakaret etmek, birtakım siyasi matematik hesaplar belki size seçimi kazandırabilir ama kazanılmış bir seçimi yalnız siz kazanmış olursunuz. O seçimden asla millet kazançlı çıkmaz.

Sevgili İstanbullular, 31 Mart İstanbul Yerel Seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan 3 temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi, siyaset her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.

SİYASET ÇÖZÜM ÜRETME İŞİDİR

Siyaset, kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından yola çıkarak neyi, nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

İstanbul'da yeni bir başlangıca hep birlikte imza atacaksak eğer, öncelikle siyaset anlayışını hep birlikte değiştirmek zorundayız. Yeni nesil bir siyaseti, siyasetin en yenisini bu şehre, bu ülkeye hep birlikte hakim kılmalıyız. Hakim kılmak zorundayız.

31 Mart yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben, bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye devam edeceğim. Sizi, bu 16 milyon şehrin her ferdine söz veriyorum.

Biliyorsunuz, 31 Mart İstanbul seçimlerinin oy sayma işlemi tam 17 gün sürdü. 17 günde yaşananlar hakkında çok şey yazılacak biliyorum.





Detaylar gelecek...