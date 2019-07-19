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Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

Başkan İmamoğlu, Türkiye'nin mega projelerinin neredeyse tamamına hayır diyen meslek odasının heyetiyle fikir alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 16:27..
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Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; megakentin sorunlarını sivil toplum örgütlerinin, uzmanların ve vatandaşların katılımıyla çözme hedefiyle hareket etmeye başladı.

İmamoğlu, bu kapsamda Mimarlar Odası'nın heyetini İBB binasında kabul etti.

Görüşmede İstanbul'da yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Başkan İmamoğlu, görüşmede çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

MEGA PROJELERİN TAKOZLARI

Mimarlar Odası, Türkiye'nin 2023 vizyonuyla gerçekleştirdiği mega projelerin karşısında durduğu günlerden hatırlanıyor.

Siyasi bir partinin temsilcisi gibi hareket eden oda yönetimi; Avrasya Tüneli, 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Marmaray gibi projelerin karşısında durarak hükümete karşı tavır ortaya koyuyordu.

Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

Türk mimarların önündeki en büyük engel; Mimarlar Odası

Ekrem İmamoğlu, TMMOB heyetini kabul etti

 

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