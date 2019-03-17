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Ekrem İmamoğlu Yasin okudu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için Eyüp Sultan Camii'nde mikrofonu alıp Kuran cüzünden Yasin okudu.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 21:33..
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Ekrem İmamoğlu Yasin okudu

31 Mart seçimlerine yönelik siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Eyüpsultan'da miting yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu mitinginin ardından Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için Yasin okudu.

Ekrem İmamoğlu Yasin okudu

Ekrem İmamoğlu Yasin okudu VİDEO

YASİN OKUDU

İmamoğlu mitinginin ardından Eyüp Sultan Camii'ne giderek, Yeni Zelanda'da Cuma günü namaz vaktinde vahşice öldürülen Müslümanların için Yasin okudu.

Yasin'i cüz üzerinden yüzünden okuyan İmamoğlu Yasin'in ardından öldürülen Müslümanlar için dua etti.

YENİ ZELANDA KATLİAMI

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen ve dünya gündemine oturan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

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