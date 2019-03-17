31 Mart seçimlerine yönelik siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Eyüpsultan'da miting yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu mitinginin ardından Yeni Zelanda'da yaşanan saldırının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için Yasin okudu.
Ekrem İmamoğlu Yasin okudu VİDEO
YASİN OKUDU
İmamoğlu mitinginin ardından Eyüp Sultan Camii'ne giderek, Yeni Zelanda'da Cuma günü namaz vaktinde vahşice öldürülen Müslümanların için Yasin okudu.
Yasin'i cüz üzerinden yüzünden okuyan İmamoğlu Yasin'in ardından öldürülen Müslümanlar için dua etti.
YENİ ZELANDA KATLİAMI
Yeni Zelanda'da geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen ve dünya gündemine oturan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.