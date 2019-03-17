1 Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor."dedi

2 Süper Lig'de zirvedeki son durum Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı. Takipçisi Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Bursaspor'u 3-2 mağlup edip puan farkını 6'ya indirdi.

3 Ekrem İmamoğlu Yasin okudu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okudu.

4 Yeni Zelandalı polis şefinden duygusal konuşma Yeni Zelanda Emniyeti'nde üst düzey komiserlerden biri olan Naila Hassan yaptığı konuşmada "Gururlu bir Müslümanım" ifadelerini kullandı

5 Yeni Zelandalı teröristin ailesi üzgün Yeni Zelanda'da iki camide en az 50 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın ailesi konuştu; "Ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz" dedi.

6 Deutsche Bank-Commerzbank birleşme görüşmeleri başlıyor Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ile Commerzbank’ın yönetim kurulları, birleşme için görüşmelere başlanması kararı aldı.