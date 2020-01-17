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İmamoğlu, Kanal İstanbul planına itiraz çağrısı yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 15:06..
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İmamoğlu, Kanal İstanbul planına itiraz çağrısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul” 1:100.000 planına itiraz dilekçesi verdi.

Kanal İstanbul'a karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını ifade eden İmamoğlu, İstanbullulara da plana itiraz edilmesi için çağrı yaptı.

"İSTANBULLULARIN BU PLANA İTİRAZDA..."

Ekrem İmamoğlu, "Proje bu ayın sonuna kadar askıda kalacak, hemşehri hukuku çerçevesinde itirazımı vereceğim. Ben şahsen mahkeme açma hakkımı kullanacağım. Toplumun da bunu en üst seviyede kullanacağını biliyorum. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itirazda bulunma özverisinde bulunacağına inanıyorum.

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"İSTANBUL'A YAPILACAK EN BÜYÜK İHANETİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dolayısıyla hukuki yollarla İstanbulluların katılımı ve desteğiyle bana göre İstanbul'a yapılacak en büyük ihaneti engellemeye çalışıyoruz. Hem itiraz hem hukuki süreçleri sonuna kadar kullanacağız." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi verdiği anlarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kanal İstanbul'un kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyordu.

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