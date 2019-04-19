taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81245
Euro
6.5369
Altın
1275.82
Borsa
96886.48
Gram Altın
238.28

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, iki müfettiş ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, belediye ve bağlı kuruluşların tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İHA | 19.04.2019 - 00:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Üst düzey bir devlet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde, müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İNCELEME-ARAŞTIRMA DIŞINDA "KOPYALAMA" YETKİSİ

İnceleme ve araştırmanın dışında, İmamoğlu’nun imzasını taşıyan genelge ile verileri ‘kopyalama’ yetkisi vermesi de dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

167
Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar

Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir