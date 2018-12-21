31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) en büyük hedefi İstanbul ve Ankara'yı kazanmak.

Bu doğrultuda sağ seçmenlere hitap edebilecek adaylar çıkarıldı.

FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Bugün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde Cuma namazı kıldı, ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

(FOTOĞRAF: CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Eyüp Sultan Camii'ne giderek poz vermişti.)

"BURASI BENİM GERÇEKTEN HUZUR BULDUĞUM CAMİLERDEN BİR TANESİ"

Türbe ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamaktır. Dolayısıyla hem İstanbul'un fethi, hem de muzaffer komutanı Fatih Sultan Mehmet. Ama bir başka boyutu var. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul'un fethi aslında gönüllerin fethidir. Dolayısıyla bir çağın kapanması veya bir çağın açılması sadece bir kentin fethedilmesinden geçmiyor elbette. Başka boyutlarıyla bir çağ kapatılıp bir çağ açılıyor. Orada da Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel, hoşgörü tarafı, tüm inançları kucaklaması, bu kentte yaşayan insanlara mutluluğu ve huzuru temin etmesidir. Dolayısıyla İstanbul için yola çıkışımızda Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret etmemek olmaktı. Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerimizden bir tanesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet türbesine gitti VİDEO

