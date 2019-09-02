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Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

İBB Başkanı; İSPARK'ta şu anda bir zam olmadığını, ancak zam için çalışıldığını, fazla tahsilat yapılanların ücretlerinin iade edileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 13:44..
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Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı en büyük şirketlerden olan İSPARK'ta dün alınan fazla ücretlerin ardından İstanbullular, "İSPARK'a zam mı geldi?" sorusunu sormaya başladı.

Birçok yerde, diğer günlere oranla fazla ücret alınmasının ardından "gizli zam" yorumları yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu anda bir zam olmadığını,"finansal düzenleme" yapıldığını ifade etti.

"6 AYDA 18 MİLYON TL ZARAR VAR"

İmamoğlu'nun, İSPARK'la ilgili açıklamaları şu şekilde; "Zam kararı değil, bu finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var. Seçimde "zarar etmiyor, kâr ediyor" denilen kurum; teslim aldığımız haziran sonu itibarıyla 6 ayda 18 milyon zarar var. İSPARK neden zarar etsin, biz bununla uğraşıyoruz. İSPARK'tan 60 binin üzerinde indirimli ve ücretsiz yararlanan araç var. Bu nedir? Bu sayıları azaltmak için talimat verdim.

Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması VİDEO

ELDEN ÖDEME DÖNEMİ BİTECEK

Elden ücret alınıyor, burada bir kaçak var. Hangi çağda yaşıyoruz. Ekim itibarıyla kredi kartı ve İstanbulkart ile tahsilat sistemi başlatacağız. Teşvik için 10 TL nakit ücreti, kredi kartıyla 9 TL diyerek teşvik edeceğiz.

ZAM ÇALIŞMASI OLACAK

Benim İSPARK'ım neden zarar edecek? Ayda 2-3 milyon zarardan bahsediyoruz. Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra; ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem hatasıyla ilgilli bazı yerlerde uygulama hatası olmuştur. Bununla ilgili de vatandaşlarımızın fazla tahsilatları iade edilecektir."

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