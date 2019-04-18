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Ekvador’a 40 milyon siber saldırı gerçekleştirildi

Ekvador'daki kamu kuruluşlarına ait internet sitelerine, tam 40 milyon siber saldırı yapıldı.

DHA | 18.04.2019 - 09:38..
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Wikileaks kurucusu Julian Assange’nin siyasi sığınmasının kaldırılmasının ardından Ekvador’daki kamu kuruluşlarına ait internet siteleri, tam 40 milyon siber saldırıya maruz kaldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre; Ekvador Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Patricio Real, kamu kuruluşlarına ait internet sitelerine yönelik düzenlenen DOS saldırılarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, perşembe günü başlayan siber saldırıların çoğunlukla ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Romanya, Fransa, Avusturya ve İngiltere'den geldiğini açıkladı.

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Haberde en çok saldırı alan kurumların ise Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Başkanlık Ofisi, milli gelirler tahsil dairesi, birkaç bakanlık ve üniversite olduğu, ancak şimdiye kadar hiçbir kurumda bilgi hırsızlığı meydana gelmediği açıklandı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun, siyasi sığınmasını 7 yıl sonra kaldırmasının ardından Assange, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nde gözaltına alınmıştı. Assenge’nin siyasi sığınmasıyla birlikte ayrıca, 2017’de kendisine verilen Ekvador vatandaşlığı da elinden alınmıştı.

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